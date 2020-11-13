Певец предстал в неожиданном образе

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграм" свежий кадр, в котором позирует в зеленой шубе с собакой на руках на фоне помпезного интерьера. Фото вызвало неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.

Одни подписчики певца пришли к выводу, что он прекрасно выглядит, а подобный "барский" образ ему очень идет. По мнению некоторых фанатов, знаменитость в этой шубе напоминает известного певца Федора Шаляпина.

Другие же, глядя на фото, принялись шутить и ругать артиста.

"Сколько надо выпить боярышника, что бы стать барином", "А шубу у Копенкиной взял?", "Какая пошлость!" – высказались недоброжелатели.

Шаляпин любит эпатировать публику. Не так давно певец снялся без одежды, прикрывшись всего лишь простыней, что вызвало бурные эмоции у поклонников.

При этом интернет-пользователи то и дело ищут повод для нападок на артиста. Так, подписчики заклевали его за "любовь к старухам".