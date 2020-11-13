"Сколько надо выпить?": Шаляпина затравили из-за "барского" фото

"Сколько надо выпить?": Шаляпина затравили из-за "барского" фото
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец предстал в неожиданном образе

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграм" свежий кадр, в котором позирует в зеленой шубе с собакой на руках на фоне помпезного интерьера. Фото вызвало неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.  

Одни подписчики певца пришли к выводу, что он прекрасно выглядит, а подобный "барский" образ ему очень идет. По мнению некоторых фанатов, знаменитость в этой шубе напоминает известного певца Федора Шаляпина. 

Другие же, глядя на фото, принялись шутить и ругать артиста.  

"Сколько надо выпить боярышника, что бы стать барином", "А шубу у Копенкиной взял?", "Какая пошлость!" – высказались недоброжелатели. 

Шаляпин любит эпатировать публику. Не так давно певец снялся без одежды, прикрывшись всего лишь простыней, что вызвало бурные эмоции у поклонников. 

При этом интернет-пользователи то и дело ищут повод для нападок на артиста. Так, подписчики заклевали его за "любовь к старухам". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
Ответить
чудо в перьях)
1
новости партнеров
По теме

Первая победа Трампа: суд Пенсильвании встал на сторону республиканцев

Штаб действующего президента ликует

Пригрозил и забыл: Минск предпочел пользоваться портами в Литве

Заявления Лукашенко о переводе белорусского экспорта на российские терминалы остались сотрясением воздуха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей