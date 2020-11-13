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Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграм" свежий кадр, в котором позирует в зеленой шубе с собакой на руках на фоне помпезного интерьера. Фото вызвало неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.
Одни подписчики певца пришли к выводу, что он прекрасно выглядит, а подобный "барский" образ ему очень идет. По мнению некоторых фанатов, знаменитость в этой шубе напоминает известного певца Федора Шаляпина.
Другие же, глядя на фото, принялись шутить и ругать артиста.
"Сколько надо выпить боярышника, что бы стать барином", "А шубу у Копенкиной взял?", "Какая пошлость!" – высказались недоброжелатели.
Шаляпин любит эпатировать публику. Не так давно певец снялся без одежды, прикрывшись всего лишь простыней, что вызвало бурные эмоции у поклонников.
При этом интернет-пользователи то и дело ищут повод для нападок на артиста. Так, подписчики заклевали его за "любовь к старухам".
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