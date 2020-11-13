"Вы победите": жена Виторгана дала совет Корчевникову по поводу его болезни

"Вы победите": жена Виторгана дала совет Корчевникову по поводу его болезни
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина осталась под приятным впечатлением от телеведущего, поэтому захотела помочь ему

Долгое время здоровье Бориса Корчевникова находится в центре внимания общественности. Говорят, что телеведущий имеет серьезные проблемы со слухом. О недуге артиста высказалась супруга Виторгана Ирина Млодик.

В своем инстаграм-аккаунте Млодик опубликовала совместное фото с мужем и телеведущим. Кадр сделан на съемках передачи "Судьба человека".

"Борис, дорогой, Вы очень приятный, интеллигентный Человек!" – отметила Ирина.

Она рассказала, что времяпровождение с Корчевниковым подарило ей приятные эмоции. Также Млодик подняла тему, касающуюся состояния здоровья Бориса.

По словам Ирины, в ее жизни тоже был сложный момент, но она успешно прошла через это. Поэтому женщина решила поделиться своим опытом.

"От самого Человека зависит очень много, Человек не знает своих возможностей!!! Вы молодец, Вы нашли в себе силы продолжать, работать, творить! Вы победите!!!" – обратилась к Борису жена Эммануила Виторгана.

Пользователи Сети поддержали мысль Млодик и рассказали о своем отношении к Корчевникову. Оказалось, что комментаторы считают артиста воспитанным, честным и душевным человеком. Для многих он – идеал телеведущего. 

Ранее стало известно о том, что сам Борис Корчевников высказался о своем недуге. Оказалось, что корни проблем идут из детства артиста. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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