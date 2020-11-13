"Ярмарка тщеславия": Галкин пристыдил российских звезд

"Ярмарка тщеславия": Галкин пристыдил российских звезд
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Вчера в столице отшумела премия "Человек года". Звезды отечественного шоу-бизнеса отлично провели время. Среди гостей были замечены Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Знаменитости отлично провели время: не обошлось без танцев, музыки и веселья. Однако не все поняли, почему журнал GQ все-таки решил не отменять ежегодную премию, ведь другие авторитетные издания либо перенесли мероприятия в онлайн-пространство, либо вовсе их отменили. 

Точку зрения недовольных высказал Максим Галкин, который написал весьма резкий комментарий под публикацией Филиппа Киркорова, отметив при этом, что комментарий адресован не лично певцу. 

"Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время!" 

– заметил артист, назвав происходящее на премии "ярмаркой тщеславия". 

Галкин также заявил, что на месте организаторов он наградил бы только врачей, которые ежедневно продолжают бороться с вирусом, а всех гостей нарядил бы в защитные костюмы. 

Пользователи социальной сети поддержали такую инициативу артиста. Так,  директор многих российских артистов Табриз Шахиди отметил, что премию не смотрел, но "если там не было медиков, то все грустно". 

Ранее Максим Галкин разоткровенничался о походах "налево", заявив, что он живет со многими женщинами. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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