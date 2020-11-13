Танцору пришлось проходить специальное медицинское обследование

Николай Цискаридзе является, пожалуй, одним из самых известных артистов балета в России. Однако историю его успеха вряд ли можно назвать радостной и легкой. Оказалось, что в детстве и юношестве танцору пришлось столкнуться с травлей, о которой ему до сих пор тяжело вспоминать.

Оказалось, что родители других учеников не верили, что Цискаридзе действительно обладает таким талантом. Танцора заставили проходить медицинское обследование, чтобы понять, что Цискаридзе – действительно мальчик.

"Первое и самое ужасное, с чем я столкнулся в Московском училище: родители моих одноклассников написали в КГБ о том, что не верят, что я мальчик, что таких способностей не бывает. Они требовали медицинского освидетельствования, лишь бы их детей избавили от общения с уродом", – вспомнил артист балета в разговоре с Ириной Шихман в ее шоу "А поговорить?"

Цискаридзе прошел обследование, однако лишь спустя время понял, что произошло. Тогда ему захотелось отомстить одноклассникам, однако, вспоминает артист, одного его появление в классе уже было "гадостью" для других.

Сейчас, когда Николай занимает пост ректора, он всячески пресекает такое поведение родителей.

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