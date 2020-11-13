Ему было 84 года

В пятницу, 13 ноября, стало известно о смерти заслуженного артиста России Виталия Синицкого. Печальную новость сообщили в Тверском театре драмы, где он был режиссером и ведущим артистом.

Это известие ошеломило коллектив, говорится на сайте учреждения.

"Человек удивительной судьбы, старейшина театра, работавший еще с Г.А. Георгиевским, содержательный и глубокий артист, обладавший безупречной скромностью и на сцене отдававший себя без остатка. Тверским подмосткам Виталий Афанасьевич посвятил 58 лет",

- отмечают коллеги Синицкого.

Звание заслуженного артиста России он удостоился в 1997 году. За время работы в театре Синицкий успел сыграть множество ролей – на сцене он мог создать настоящий калейдоскоп разноплановых образов.

Прощальная церемония назначена на 16 ноября, 10 утра. Она пройдет в церкви Арсения Тверского.