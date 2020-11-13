Светличную напоили после съемок в "Пусть говорят"

Светличную напоили после съемок в "Пусть говорят"
Светлана Светличная. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Бриллиантовой руки" не стала отказываться от коньяка

В последнее время любители советского кино обсуждают не карьеру Светланы Светличной, а скандалы, которые то и дело возникают вокруг нее. После того, как в СМИ начали появляться нелицеприятные вещи об актрисе, она решила сама рассказать, что происходит в ее жизни после съемок в ток-шоу "Пусть говорят". 

Оказалось, что звезда советского кинематографа уже успела помириться с внучкой, которую ранее обвиняла в том, что она хочет ее смерти, чтобы унаследовать имущество. Пересмотреть свое отношение к наследнице Светличной помогло участие внучки в передаче. После съемок они созвонились и многое обсудили. В частности, актриса рассказала, что на съемочной площадке ее напоили коньяком, пишет "Собеседник.ру".

"Маша знает, что после съемок я коньяк пила – меня угощали, а потом еще очень вкусно покормили. Я оценила такой жест со стороны работников телевидения. Людей не кормят, когда они не нужны или им завидуют", – поделилась Светличная с журналистами. 

Сейчас звезда приходит в себя, однако до сих пор не понимает, были ли все ее несчастья кем-то подстроены или произошли сами по себе. 

Ранее близкий друг Светличной рассказал, что актриса психически нездорова, отметив, что последние "лет десять" у нее развивается мания преследования и паранойя. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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