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В последнее время любители советского кино обсуждают не карьеру Светланы Светличной, а скандалы, которые то и дело возникают вокруг нее. После того, как в СМИ начали появляться нелицеприятные вещи об актрисе, она решила сама рассказать, что происходит в ее жизни после съемок в ток-шоу "Пусть говорят".
Оказалось, что звезда советского кинематографа уже успела помириться с внучкой, которую ранее обвиняла в том, что она хочет ее смерти, чтобы унаследовать имущество. Пересмотреть свое отношение к наследнице Светличной помогло участие внучки в передаче. После съемок они созвонились и многое обсудили. В частности, актриса рассказала, что на съемочной площадке ее напоили коньяком, пишет "Собеседник.ру".
"Маша знает, что после съемок я коньяк пила – меня угощали, а потом еще очень вкусно покормили. Я оценила такой жест со стороны работников телевидения. Людей не кормят, когда они не нужны или им завидуют", – поделилась Светличная с журналистами.
Сейчас звезда приходит в себя, однако до сих пор не понимает, были ли все ее несчастья кем-то подстроены или произошли сами по себе.
Ранее близкий друг Светличной рассказал, что актриса психически нездорова, отметив, что последние "лет десять" у нее развивается мания преследования и паранойя.
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