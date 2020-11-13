Личная трагедия не помешала певице построить успешную карьеру

София Ротару по-прежнему остается успешной артисткой, на концертах которой всегда аншлаг. При этом певица всю жизнь борется с болезнью.

Режиссер Александр Стефанович рассказал, что "хуторянка" страдает от заболевания легких. История певицы легла в основу известной киноленты "Душа", в которой Ротару исполнила главную роль. Примечательно, что изначально ее место должно было достаться Пугачевой, но в итоге выбор пал на Ротару. Оказалось, что жизнь главной героини у самой певицы были в чем-то похожи.

"Когда-то я снял фильм "Душа" в главной роли с Софией Ротару — там она не только пела песни, а играла практически саму себя. В сценарий была вплетена история самой Ротару: у нее болезнь легких и всю жизнь она с ней борется", – признался режиссер.

Однако Стефанович подчеркнул, что заболевание не помешало артистке стать и оставаться "самой популярной певицей", передает "РИА ФАН".

Ранее невестка Софии Ротару сняла видео и показала, как артистка выглядит вблизи.