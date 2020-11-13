Эксперты вновь изучат травмы на теле покойной актрисы

Звезда фильмов "В полосе прибоя", "Яма", "Бумажные глаза Пришвина" и других ушла из жизни весной прошлого года. Однако сейчас у стражей порядка закрались сомнения – возможно в этом деле присутствуют элементы криминала.

Шумиху вокруг смерти артистки подняла ее дочь Зиновия. Наследница придерживается версии, по которой в гибели любимицы зрителя замешан ее родной сын Евгений. Что подвигло женщину к таким умозаключениям спустя столько времени, не сообщается. Однако дочь Цывиной твердо намерена докопаться до правды.

По официальной версии знаменитость скончалась от патологии сердечной мышцы. Перед смертью Цывина упала и якобы из-за этого на ее теле были многочисленные гематомы. Сейчас в происхождении травм засомневалась следователи, сообщает РЕН ТВ.

У Ирины был разбит затылок, серьезно пострадал глаза. На предплечье были синяки, а одно из ребер оказалось сломанным. Стражи порядка начали проверку.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, что перед смертью Цывину пытались развести на полмиллиона.

