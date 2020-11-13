Актрисе приходится надевать несколько пар колготок, чтобы не мерзнуть на съемках

Кристина Асмус любит выкладывать провокационные видео в социальных сетях, которые всегда вызывают бурную реакцию у подписчиков актрисы. В этот раз звезда "Интернов" опубликовала видео, на котором надевает на себя несколько слоев одежды, чтобы не мерзнуть.

На видно экс-супруга Гарика Харламова надевает несколько пар колготок, носков, брюк, свитеров и водолазок. В конце ролика она накидывает теплый пуховик.

"Пусть в кадре я буду не такая худая, зато тепло",

– пошутила Асмус, которая ранее призналась, что в период холодов не может работать, потому что постоянно мерзнет. Оказалось, что +18 для звезды – это уже очень холодно.

В комментариях пользователи посмеялись над девушкой, сравнив ее с капустой. "Главное потом в уборной не замешкаться", "А ноги-то гнутся?", "Чтоб режиссёры больше не раздевали", "По ощущениям, что съемки в Антарктиде", "Теперь можно и в карты на раздевание", "Точно Кристина, а не капуста?", "Ей и правда нравится раздеваться на камеру", – пошутили пользователи социальной сети.

Ранее Асмус рассказала, что ей досталось на съемках фильма "Булки". Из-за неловкости партнера актриса получила травму, из-за которой на ее лице образовалась большая шишка.