Асмус засмеяли за видео в колготках

Асмус засмеяли за видео с переодеванием
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрисе приходится надевать несколько пар колготок, чтобы не мерзнуть на съемках

Кристина Асмус любит выкладывать провокационные видео в социальных сетях, которые всегда вызывают бурную реакцию у подписчиков актрисы. В этот раз звезда "Интернов" опубликовала видео, на котором надевает на себя несколько слоев одежды, чтобы не мерзнуть. 

На видно экс-супруга Гарика Харламова надевает несколько пар колготок, носков, брюк, свитеров и водолазок. В конце ролика она накидывает теплый пуховик. 

"Пусть в кадре я буду не такая худая, зато тепло",

– пошутила Асмус, которая ранее призналась, что в период холодов не может работать, потому что постоянно мерзнет. Оказалось, что +18 для звезды – это уже очень холодно. 

В комментариях пользователи посмеялись над девушкой, сравнив ее с капустой. "Главное потом в уборной не замешкаться", "А ноги-то гнутся?", "Чтоб режиссёры больше не раздевали", "По ощущениям, что съемки в Антарктиде", "Теперь можно и в карты на раздевание", "Точно Кристина, а не капуста?", "Ей и правда нравится раздеваться на камеру", – пошутили пользователи социальной сети. 

Ранее Асмус рассказала, что ей досталось на съемках фильма "Булки". Из-за неловкости партнера актриса получила травму, из-за которой на ее лице образовалась большая шишка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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