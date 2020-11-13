Публицист считает, что мэтр приложил руку к упадку морали у молодежи

Известный телеведущий Дмитрий Гоблин Пучков обрушился с критикой на поведение нынешней молодежи. Публицист уверен, что удручающая ситуация с образованием и духовным воспитанием молодых людей в частности вызвана тем, что подростки смотрят такие киноленты, как "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. Гоблин отнес эту картину к категории "помои".

Так ведущий высказался в ходе дискуссии вокруг музея, посвященного подвигу героини Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. Девушку замучили фашисты, она стала первой женщиной, удостоенной звания Герой Советского Союза. Теперь на месте ее страшной смерти расположился музей. Однако молодежь подвиг 18-летней разведчицы не особо впечатляет – их больше порадовало то, что мемориал стал удачным местом для селфи.

Издание The Village назвало комплекс "модной территорией", отлично подходящей для фэшн-съемок. Такое пренебрежение к памяти павших разъярило Пучкова. Публицист уверен, что в деморализации современного поколения, в частности, замешан Михалков со своими неоднозначными киноработами, пишет издание "Взгляд".

Кстати, сам Михалков периодически жалуется на то, что его травят. В частности, некоторых недоброжелателей раздражает его передача "Бесогон".