Доверчивость актрисы привела к печальным последствиям

Еще некоторое время назад казалось, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина наконец-то смогли найти общий язык: отказались от развода, закончился суд из-за квартиры актрисы. Только вот в паре произошел очередной разлад. И на этот раз продюсер группы "На-На" сдаваться не намерен.

Журналисты выяснили, что Бари Каримович намерен оспорить решение суда, согласно которому он должен вернуть квартиру ее законной владелице. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая призналась, что сам факт несогласия их не удивил, но рвение артиста бороться "не за свое имущество" поражает.

Лидия Николаевна была, мягко говоря, в шоке от поведения бывшего возлюбленного, передает "МК".

"Она очень расстроена и не понимает, за что окружение Алибасова пытается ее "добить" и почему ее "пока ещё супруг" это позволят", – рассказала правозащитница актрисы.

Однако при этом Вербицкая уверена, что суд будет на стороне Федосеевой-Шукшиной, поэтому сейчас она готова к тому, что интересы подопечной придется защищать на всех последующих инстанциях.

Ранее стало известно, что после многочисленных скандалов Федосеева-Шукшина все-таки решила развестись с Алибасовым.