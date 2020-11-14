Умер Армен Джигарханян

Умер Армен Джигарханян
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актера не стало на 86-м году жизни

В ночь на субботу ушел из жизни легендарный актер и режиссер Армен Джигарханян. Эту трагическую новость рассказали в театре мэтра. 

Об этом пишет РИА "Новости". Друг актера Артур Согомонян поведал "Интерфаксу", что причиной смерти стал возраст и болезни. 

В последнее время в Сети ходили сообщения о плохом самочувствии актера. Летом СМИ писали, что режиссер попал в больницу с третьим инсультом. Однако представитель Джигарханяна опроверг эту информацию, отметив, что тот проходит плановое обследование. 

Здоровье режиссера пошатнулось после скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской в 2017 году. Она же обвиняла родственников Джигарханяна в том, что они не заботятся о нем так, как следует. 

Впрочем, в октябре сообщалось, что Джигарханяна на инвалидной коляске привезли в театр в честь юбилея. Как рассказывали сотрудники Московского драматического театра, где он был президентом и художественным руководителем, артист уже не мог говорить. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

М
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хороший,добрый был артист,кукушка поехала с возрастом (что не у него одного) взял в жены молодую каклушу,что во многои подкосило
спасибо за роли,пусть пухом будет вечная жизнь
В.В.Воронцов
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Упокой, Господи душу новопреставленного раба Твоего Армена, прости ему вся согрешения его вольныя и невольныя, даруй ему Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих, и Твоея бесконечныя и блаженныя жизни наслаждение и сотвори ему вечную память.

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