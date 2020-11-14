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В ночь на субботу ушел из жизни легендарный актер и режиссер Армен Джигарханян. Эту трагическую новость рассказали в театре мэтра.
Об этом пишет РИА "Новости". Друг актера Артур Согомонян поведал "Интерфаксу", что причиной смерти стал возраст и болезни.
В последнее время в Сети ходили сообщения о плохом самочувствии актера. Летом СМИ писали, что режиссер попал в больницу с третьим инсультом. Однако представитель Джигарханяна опроверг эту информацию, отметив, что тот проходит плановое обследование.
Здоровье режиссера пошатнулось после скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской в 2017 году. Она же обвиняла родственников Джигарханяна в том, что они не заботятся о нем так, как следует.
Впрочем, в октябре сообщалось, что Джигарханяна на инвалидной коляске привезли в театр в честь юбилея. Как рассказывали сотрудники Московского драматического театра, где он был президентом и художественным руководителем, артист уже не мог говорить.
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