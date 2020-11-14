Болезни обострились: вскрылись подробности о последних месяцах жизни Джигарханяна

Болезни обострились: вскрылись подробности о последних месяцах жизни Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Друзья артиста подтвердили, что здоровье его сильно подкосилось

Сегодня, 14 ноября, не стало Армена Джигарханяна. Артист скончался в возрасте 85-ти лет. За некоторое время до смерти звезды фильма "Собака на сене" начали ходить слухи, что он серьезно болен.

Друг Армена Борисовича Артур Согомонян подтвердил, что у актера были проблемы со здоровьем.

"В больнице врачи пытались его спасти, но, к сожалению, состояние здоровья такое. Болел достаточно серьезно", – отметил мужчина.

Согомонян акцентировал внимание на том, что смерть Джигарханяна не связана с коронавирусом, передает телеканал "Звезда". Отмечается, что точная причина будет известна уже после вскрытия.

В окружении актера считают, что у него отказали почки. Якобы это и является основной версией смерти Армена Борисовича, пишет "Московский Комсомолец".

Другой хороший знакомый артиста Марк Рудинштейн высказался о последних месяцах жизни Армена Борисовича. Он рассказал, что актер практически два года прожил по сценарию "дом-больница-дом".

"Диабет обострился, других болезней много. Тяжело говорить", - вспомнил Рудинштейн о недуге Джигарханяна.

Продюсер заявил, что не виделся с артистом практически полгода, так как основную часть времени актер проводил на больничной койке. По его словам, артист стойко переносил все невзгоды и никогда не жаловался на свое состояние, сообщает ФАН.

Ранее стало известно, что Армену Джигарханяну припомнили гадости в адрес бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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