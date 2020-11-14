Стали известны детали похорон Джигарханяна

Любимого россиянами актера могут придать земле на Новодевичьем кладбище

Ночью не стало великого актера Армена Джигарханяна. Несмотря на эпидемию коронавируса, близкие режиссера надеются, что удастся организовать прощание с ним. 

Друг артиста Артур Согомонян сообщил РБК, что похороны состоятся во вторник, 17 ноября. Другой товарищ знаменитости Марк Рудинштейн отметил в разговоре с телеграм-каналом "Подъем", что прощание пройдет в московском Театре Джигарханяна в понедельник или во вторник. 

Похоронят же актера, вероятно, на Новодевичьем кладбище.

Джигарханян умер в возрасте 85 лет. В последнее время артист долго болел. Вероятной причиной смерти стал отказ почек. 

Полина ИВАНОВА

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