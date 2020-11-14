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Ночью не стало великого актера Армена Джигарханяна. Несмотря на эпидемию коронавируса, близкие режиссера надеются, что удастся организовать прощание с ним.
Друг артиста Артур Согомонян сообщил РБК, что похороны состоятся во вторник, 17 ноября. Другой товарищ знаменитости Марк Рудинштейн отметил в разговоре с телеграм-каналом "Подъем", что прощание пройдет в московском Театре Джигарханяна в понедельник или во вторник.
Похоронят же актера, вероятно, на Новодевичьем кладбище.
Джигарханян умер в возрасте 85 лет. В последнее время артист долго болел. Вероятной причиной смерти стал отказ почек.
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