Несмотря на напряженные отношения, пианистка считает артиста одним из самых лучших в своем деле

Сегодня утром появилась трагическая новость – на 86-м году жизни скончался Армен Джигарханян. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра. Бывшая супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала данное известие.

По словам пианистки, она не верит заявлению театра о смерти Джигарханяна. Виталина отметила, что Армен Борисович не появлялся там около двух лет. Поэтому Цымбалюк-Романовская намерена дождаться официальных сообщений, передает ФАН.

Позже бывшая супруга звезды кинокартины "Собака на сене" убедилась в том, что новость о кончине Армена Джигарханяна подлинна.

"Я бы хотела, чтобы его запомнили исключительно как великого актера театра и кино. Таким он и был. Такого театра и кино мы с вами больше не увидим", – отметила пианистка.

Виталина заявила, что артист останется в памяти как один из лучших представителей культурной эпохи, сообщает телеканал "360".

Напомним, Армен Борисович сыграл множество грандиозных ролей в кино. Среди них – участие в таких кинокартинах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя", "Ширли-мырли" и других.

Ранее вскрылись подробности о последних месяцах жизни Джигарханяна.