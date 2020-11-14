Степаненко страдает от страшного недуга

Артистка не спешит обращаться к врачам

Список звезд российской эстрады, подхвативших коронавирус, пополняется новыми именами. Так, стало известно о том, что Елена Степаненко заразилась COVID-19.

По некоторым данным, сейчас юмористка находится дома. Однако ее состояние вызывает опасение. Дело в том, что 67-летняя Степаненко входит в группу риска в силу своего возраста, передает "Экспресс Газета".

"Дай Бог, выкарабкается", – отметил инсайдер.

Ранее появилась информация о том, что у бывшего супруга Елены Григорьевны Евгения Петросяна тоже подтвердился коронавирус. Артист был госпитализирован. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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