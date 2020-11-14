Актриса действовала по четко продуманной схеме

Недавно стало известно о том, что Мирослава Карпович имеет репутацию разлучницы. Якобы "добычей" актрисы становились женатые мужчины, которых она соблазняла с помощью пикантных фотографий. По некоторым данным, в сети "папиной дочки" мог попасться и Гарик Харламов.

Во время съемок мультфильма "Богатырша", который озвучивали Харламов и Карпович, актриса пыталась всячески добиться расположения юмориста. Примечательно, что тогда резидент Comedy Club был женат на Кристине Асмус. Свидетелем похождений Мирославы стал ее визажист, передает телеграм-канал "Курятник".

Выяснилось, что Карпович делала все, лишь бы понравиться Харламову. В ход пошла даже "тяжелая артиллерия" – снимки интимного характера. Однако артисту не нужна была интрижка на стороне, так как он был верен Асмус, сообщает "7 дней".

Кстати, тот же визажист Мирославы рассказал, что однажды актриса хотела разрушить пару Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Однако ей помешала беременная избранница фигуриста.

Напомним, недавно Мирослава Карпович рассталась с Павлом Прилучным. По некоторым данным, инициатором разрыва был именно "мажор". Актриса тяжело переживала личную трагедию, что не могло не сказаться на ее внешнем виде.