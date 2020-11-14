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Ирина Шейк опубликовала в "Инстаграм" свежие кадры, на которых позирует в черном топе с открытыми плечами и белых трусах на ниточниках. Звезда сняла себя на камеру в зеркало. Снимки восхитили поклонников модели.
На фото знаменитость позирует в распущенными волосами. Короткий топ Шейк позволил поклонникам рассмотреть ее плоский живот. Фанаты отметили, что в 34 года она прекрасно выглядит.
"Вау", " Неожиданно... Но очень очень очень круто и невероятно красиво", "Идеальная", " Какая красота", "Божественная",
– отметили фанаты.
Некоторые интернет-пользователи задавались вопросом, как футболист Криштиану Рональду смог бросить такую красавицу. Они уверены, что спортсмен кусает сейчас локти. "Рональдо нервничает", – написал один поклонник.
Восторженные отзывы о подтянутой фигуре Шейк писали комментаторы со всего мира.
Ранее Шейк поделилась пикантным снимком на диване.
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