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Сегодня появилась трагическая новость о том, что Армена Джигарханяна не стало. В последнее время он жил со своей супругой Татьяной Власовой, к которой вернулся после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер принял сына второй жены, Степана, как родного. Выяснилось, кому может достаться наследство покойного артиста.
Адвокат Жанна Маргулис высказалась по этому поводу. По прогнозу специалиста, в ближайшее время начнется настоящая война за наследство Джигарханяна.
"Есть ощущение, что в деле о наследстве Джигарханяна будет не просто борьба, а борьба ожесточенная", – заявила она.
Маргулис отметила, что на данный момент неизвестно, составил ли Армен Борисович завещание. В том случае, если артист усыновил сына Татьяны Власовой Степана, то мужчина будет считаться главным наследником.
"Если актер когда-либо составлял завещание, то, вероятно, все наследники, которые могут найтись после его смерти, обратятся к нотариусу", - сообщила адвокат.
Что касается Виталины Цымбалюк-Романовской, то она не может претендовать на долю, поскольку не является законной супругой актера. Однако не исключено, что пианистка указана в завещании как одна из наследниц, передает "Телепрограмма".
По поводу Татьяны Власовой Маргулис ничего не сказала. Остается только ждать, когда в деле о наследстве Джигарханяна появятся хоть какие-то новые подробности.
Ранее стало известно о том, когда состоится прощание с Арменом Борисовичем.
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