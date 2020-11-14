"Будет ожесточенная борьба": кому достанется наследство Джигарханяна

"Будет ожесточенная борьба": кому достанется наследство Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На данный момент неизвестно, составил ли артист завещание

Сегодня появилась трагическая новость о том, что Армена Джигарханяна не стало. В последнее время он жил со своей супругой Татьяной Власовой, к которой вернулся после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер принял сына второй жены, Степана, как родного. Выяснилось, кому может достаться наследство покойного артиста.

Адвокат Жанна Маргулис высказалась по этому поводу. По прогнозу специалиста, в ближайшее время начнется настоящая война за наследство Джигарханяна.

"Есть ощущение, что в деле о наследстве Джигарханяна будет не просто борьба, а борьба ожесточенная", – заявила она.

Маргулис отметила, что на данный момент неизвестно, составил ли Армен Борисович завещание. В том случае, если артист усыновил сына Татьяны Власовой Степана, то мужчина будет считаться главным наследником.

"Если актер когда-либо составлял завещание, то, вероятно, все наследники, которые могут найтись после его смерти, обратятся к нотариусу", - сообщила адвокат.

Что касается Виталины Цымбалюк-Романовской, то она не может претендовать на долю, поскольку не является законной супругой актера. Однако не исключено, что пианистка указана в завещании как одна из наследниц, передает "Телепрограмма". 

По поводу Татьяны Власовой Маргулис ничего не сказала. Остается только ждать, когда в деле о наследстве Джигарханяна появятся хоть какие-то новые подробности.

Ранее стало известно о том, когда состоится прощание с Арменом Борисовичем. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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