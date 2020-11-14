Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние шоу

Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние шоу
Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певца возмущает несправедливость по отношению к представителям шоу-бизнеса

Недавно стало известно о том, что в Москве запретили проводить новогодние концерты и прочие праздничные мероприятия вплоть до 15 января. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в столице. На своей инстаграм-странице Валерий Меладзе высказался о новых ограничениях.

Певец возмущен тем, что многим представителям российского шоу-бизнеса приходится сидеть без работы и, соответственно, без денег.

Исполнитель хита "Небеса" отметил, что без новогодних концертов ощущение праздника и позитива пропадает. Людям ничего не остается, как смотреть программы по телевизору.

Меладзе не понимает, почему звездам разрешено сниматься в новогодних шоу, а давать концерты – нет. По мнению артиста, это несколько не честно.

"Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках", – высказался певец в "Инстаграм". 

Валерий призвал артистов отказаться от съемок праздничных передач. Ведь только бойкот поможет обратить внимание общественности на то, что звезды тоже находятся в бедственном положении из-за коронавируса.

Напомним, ситуация с COVID-19 в России с каждым днем ухудшается. Дополнительные ограничительные меры необходимы, чтобы сдержать рост заболеваемости, а также избежать более жестких ограничений и проблем в экономике. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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