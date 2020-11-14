Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Недавно стало известно о том, что в Москве запретили проводить новогодние концерты и прочие праздничные мероприятия вплоть до 15 января. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в столице. На своей инстаграм-странице Валерий Меладзе высказался о новых ограничениях.
Певец возмущен тем, что многим представителям российского шоу-бизнеса приходится сидеть без работы и, соответственно, без денег.
Исполнитель хита "Небеса" отметил, что без новогодних концертов ощущение праздника и позитива пропадает. Людям ничего не остается, как смотреть программы по телевизору.
Меладзе не понимает, почему звездам разрешено сниматься в новогодних шоу, а давать концерты – нет. По мнению артиста, это несколько не честно.
"Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках", – высказался певец в "Инстаграм".
Валерий призвал артистов отказаться от съемок праздничных передач. Ведь только бойкот поможет обратить внимание общественности на то, что звезды тоже находятся в бедственном положении из-за коронавируса.
Напомним, ситуация с COVID-19 в России с каждым днем ухудшается. Дополнительные ограничительные меры необходимы, чтобы сдержать рост заболеваемости, а также избежать более жестких ограничений и проблем в экономике.
По мнению Берлина, у Москвы нет причин его наказывать
В законодательство РФ предложили внести новые поправки