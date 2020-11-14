Вдове ведущего НТВ Колтового стало плохо у гроба

В Москве прошло прощание со знаменитостью

В столице родственники и поклонники простились с ведущим НТВ Александром Колтовым. Во время церемонии вдове звезды стало не по себе – женщина едва не упала в обморок, но ее поддержали окружающие.

Как пишет "Экспресс-газета", вдова телеведущего все время провела в черной маске. Тело Колтового кремировали. 

Телеведущий погиб в авиакатастрофе 7 ноября. У самолета, который вел Колтовой, загорелся двигатель. Звезда НТВ смогла отвести воздушное судно от оживленной трассы, но оно врезалось в землю. В самолете также находилась жена финансиста Наталья Климова, которая также скончалась. 

Полина ИВАНОВА

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