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В столице родственники и поклонники простились с ведущим НТВ Александром Колтовым. Во время церемонии вдове звезды стало не по себе – женщина едва не упала в обморок, но ее поддержали окружающие.
Как пишет "Экспресс-газета", вдова телеведущего все время провела в черной маске. Тело Колтового кремировали.
Телеведущий погиб в авиакатастрофе 7 ноября. У самолета, который вел Колтовой, загорелся двигатель. Звезда НТВ смогла отвести воздушное судно от оживленной трассы, но оно врезалось в землю. В самолете также находилась жена финансиста Наталья Климова, которая также скончалась.
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