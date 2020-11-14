Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Журналисты сообщили, что Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию больницы № 40 в Сестрорецке. По предварительным данным, у телеведущего подтвердился COVID-19.
Однако точный диагноз неизвестен, пишет 78.ru. Также нет официального подтверждения этой информации.
Как передает телеграм-канал Baza, телеведущий находится в состоянии средней степени тяжести. А вот "Стархит" сообщает, что у Хрусталева тяжелое состояние и он даже подключен к ИВЛ.
Как пишет тегеграм-канал "Подъем" Иван Ургант подтвердил информацию о госпитализации Хрусталева, однако у него нет деталей.
Хрусталев – уроженец Санкт-Петербурга. Он получил образование по специальности "менеджер науки и образования". Хрусталев был капитаном команды КВН "Сборная Санкт-Петербурга". Телеведущий также выступал в Comedy Club и Comedy Woman, снимался в кино.
С 2013-го работает соведущим Ивана Урганта в шоу "Вечерний Ургант".
Президент США не знает, кто войдет в состав новой администрации страны
Отношения двух стран оказались хуже некуда на фоне инцидента с Навальным