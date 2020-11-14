Телеведущего госпитализировали в Ленобласти

Журналисты сообщили, что Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию больницы № 40 в Сестрорецке. По предварительным данным, у телеведущего подтвердился COVID-19.

Однако точный диагноз неизвестен, пишет 78.ru. Также нет официального подтверждения этой информации.

Как передает телеграм-канал Baza, телеведущий находится в состоянии средней степени тяжести. А вот "Стархит" сообщает, что у Хрусталева тяжелое состояние и он даже подключен к ИВЛ.

Как пишет тегеграм-канал "Подъем" Иван Ургант подтвердил информацию о госпитализации Хрусталева, однако у него нет деталей.

Хрусталев – уроженец Санкт-Петербурга. Он получил образование по специальности "менеджер науки и образования". Хрусталев был капитаном команды КВН "Сборная Санкт-Петербурга". Телеведущий также выступал в Comedy Club и Comedy Woman, снимался в кино.

С 2013-го работает соведущим Ивана Урганта в шоу "Вечерний Ургант".