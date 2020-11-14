Певица уверена, что режиссер мог прожить дольше

Наташа Королева опубликовала в "Инстаграм" пост, посвященный Армену Джигарханяну. Артистка восхитилась человеческими качествами и характером, а также талантом актера.

Королева отметила, что Джигарханян радовал поклонников потрясающими ролями и гениальными постановками. Она подчеркнула, что сердце, которое не выдержало, могло бы биться дольше, если бы не "кровавые шоу", которые и сказались на здоровье актера.

Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни подписчики Королевой согласились с ней и отметили, что Джигарханян навсегда останется в сердцах людей. Другие же указали на то, что свое здоровье режиссер подорвал сам, потому что сам ходил на телешоу и на старость лет решил поменять жену на молодую.

Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. Сообщается, что актера обострились болезни. В последнее время его мучала отечность, а причиной смерти стал отказ почек. Как рассказал друг Джигарханяна Артур Согоманян "МК", его товарищ предчувствовал свой уход.