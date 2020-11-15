Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Накануне появились
тревожные новости о госпитализации Дмитрия Хрусталева. Сообщалось, что шоумена срочно
доставили в больницу в Сестрорецке с подозрением на коронавирус. Как писали в
СМИ и соцсетях, Хрусталев был в тяжелом состоянии, его ввели в искусственную
кому. Сегодня появились новости о здоровье звезды.
Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", медики приняли решение вывести Хрусталева из комы. Поздно вечером стало известно, что Дмитрий чувствует себя хорошо. Шоумену дали снотворное и он уснул.
В соцсетях также раскрыли подробности госпитализации. Как выяснилось, Хрусталев ехал к маме в Репино на такси. В машине ему стало плохо. Таксист, который вез знаменитость, перепугался и решил поехать в ближайшую больницу. Ей оказалась 40-я в Сестрорецке.
Болен ли Хрусталев коронавирусом или сражается с другим тяжелым заболеванием, пока точно неизвестно. Врачи, судя по всему, еще не поставили точный диагноз.
Президент США не знает, кто войдет в состав новой администрации страны
Отношения двух стран оказались хуже некуда на фоне инцидента с Навальным