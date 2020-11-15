Появились подробности о состоянии попавшего в больницу Хрусталева

Появились подробности о состоянии попавшего в больницу Хрусталева
Дмитрий Хрусталев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Сообщения о коме напугали поклонников звезды шоу "Вечерний Ургант"

Накануне появились тревожные новости о госпитализации Дмитрия Хрусталева. Сообщалось, что шоумена срочно доставили в больницу в Сестрорецке с подозрением на коронавирус. Как писали в СМИ и соцсетях, Хрусталев был в тяжелом состоянии, его ввели в искусственную кому. Сегодня появились новости о здоровье звезды.

Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", медики приняли решение вывести Хрусталева из комы. Поздно вечером стало известно, что Дмитрий чувствует себя хорошо. Шоумену дали снотворное и он уснул.

В соцсетях также раскрыли подробности госпитализации. Как выяснилось, Хрусталев ехал к маме в Репино на такси. В машине ему стало плохо. Таксист, который вез знаменитость, перепугался и решил поехать в ближайшую больницу. Ей оказалась 40-я в Сестрорецке.

Болен ли Хрусталев коронавирусом или сражается с другим тяжелым заболеванием, пока точно неизвестно. Врачи, судя по всему, еще не поставили точный диагноз.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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