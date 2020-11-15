Джигарханян до самого конца оплакивал главную женщину в его жизни

Джигарханян до самого конца оплакивал главную женщину в его жизни
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Покойный артист так и не смог оправиться от этой потери

Жизнь народного артиста СССР Армена Джигарханяна была полна потрясениями. На фоне всесоюзного признания и обожания поклонников были семейные драмы. Три брака, последний из которых окончился скандалом на всю страну, трагическая смерть юной дочери – такому не позавидуешь.

Друзья Джигарханяна рассказывали, что великий актер так и не смог оправиться, лишившись главной женщины в своей жизни. Дочь Елена умерла в 23 года. Девочка появилась в первом браке с Аллой Ванновской. Медики пытались отговорить супругу Джигарханяна, страдающую генетическим заболеванием, хореей, от рождения ребенка. Но она не слушала. Елена унаследовала болезнь от матери. Конец Ванновской тоже был трагичным – она умерла в психушке.

После ее смерти Джигарханян забрал дочку. Сначала ее воспитывала бабушка, мама артиста, а позже, когда Армен Борисович женился во второй раз, маму ей заменила Татьяна Власова. Девочка росла вместе со Степаном, пасынком актера.

Детали смерти дочери Джигарханяна по сей день остаются загадкой. Перед Новым годом, 30 декабря 87-го, девушку обнаружили мертвой в машине. Рядом было тело ее молодого человека.

Джигарханян, который недолюбливал кавалера дочери, до конца своих дней винил себя в ее смерти, передает "Комсомольская правда".

Великого артиста не стало 14 ноября. Армен Джигарханян умер в 85 лет. Его похоронят рядом с дочерью.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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