Бывший Гагариной откровенно рассказал о любовных утехах

Бывший Гагариной откровенно рассказал о любовных утехах
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина без стеснения поведал самые пикантные подробности

Разрушение семьи Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова прогремело, как гром, в среде шоу-бизнеса. Вокруг разрыва бывших влюбленных стали клубиться всевозможные слухи. И, если певица предпочитает отмалчиваться, то ее бывший муж готов делиться подробностями. Накануне он рассказал об особенностях интимной жизни.

Так, в прессе первые сплетни о расставании супругов появились только около полугода назад – в мае.  Однако, по словам Дмитрия, у них с Полиной не было близости, как минимум, год.

"Год без секса, полет нормальный", – откровенничает звездный фотограф в своем "Инстаграм".


При этом Исхаков заверяет, что никаких проблем с организмом у него нет – "все системы работают в штатном режиме". Зачем Дмитрий решил на всю страну рассказать о своей половой жизни – не ясно. Но, судя по срокам, он пока остается "верен" Полине.

Впрочем, фотограф уже задумывается о новых отношениях. Недавно Исхаков рассказал, какой должна быть его будущая супруга. По мнению знаменитости, главное в женщине – это ласковость и покладистость.

Ольга ФЕДОРОВА

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