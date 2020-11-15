СМИ сообщили сенсационную новость о последних днях народного артиста СССР

Армен Джигарханян в четвертый раз женился незадолго до ухода из жизни.



Легендарный актер успел расписаться с бывшей женой Татьяной Власовой. Неожиданную новость о Джигарханяне сообщил продюсер Марк Рудинштейн, который близко общался с Арменом Борисовичем.

Теперь сомнений в том, кому достанется солидное наследство, не осталось.

"Они помирилась и оформили брак с Власовой. Все Степану и Татьяне останется", – заявил он в субботнем эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Рудинштейн рассказал, что квартиру Джигарханяна за 15 миллионов рублей удалось отбить у бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, которая на нее "покусилась". Продюсер добавил, что никаких "побочных" детей у Джигарханяна больше нет.

Татьяна Власова прилетела из США и ухаживала за разбитым множеством болезней Джигарханяном в его последние дни. Пасынок актера, скорбящий о смерти артиста, показал в своем инстаграм редкие кадры Татьяны и Армена незадолго до его смерти.

В соцсетях Степану Джигарханяну выражают соболезнования многочисленные поклонники таланта его отца. Прилетит ли Степан в Россию, чтобы проститься, пока неизвестно. Пока он не делал никаких заявлений.

Армен Джигарханян умер в субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет.