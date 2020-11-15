Шоумен отправился к матери

Дмитрия Хрусталева выписали из больницы. Об этом сообщают в соцсетях.

Накануне фанатов звезды шоу "Вечерний Ургант" напугали известия о том, что он попал в больницу и введен в кому. Появлялись также и сообщения, что Хрусталеву стало плохо из-за вызванных коронавирусом осложнений.

Сегодня стало известно, что Дмитрий уже покинул больницу №40 в Сестрорецке и уехал к маме в Репино. По информации телеграм-канала Mash на Мойке, у Хрусталева действительно была интоксикация. Врачи отпустили шоумена после детокса. Сообщается, что знаменитость чувствует себя вполне сносно.