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Дмитрия Хрусталева выписали из больницы. Об этом сообщают в соцсетях.
Накануне фанатов звезды шоу "Вечерний Ургант" напугали известия о том, что он попал в больницу и введен в кому. Появлялись также и сообщения, что Хрусталеву стало плохо из-за вызванных коронавирусом осложнений.
Сегодня стало известно, что Дмитрий уже покинул больницу №40 в Сестрорецке и уехал к маме в Репино. По информации телеграм-канала Mash на Мойке, у Хрусталева действительно была интоксикация. Врачи отпустили шоумена после детокса. Сообщается, что знаменитость чувствует себя вполне сносно.
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