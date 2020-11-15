Артист нашел счастье в объятиях 35-летней балерины

Александр Домогаров до последнего момента предпочитал держать в тайне подробности своей личной жизни. Недавно в прессе появилась информация, что 57-летний артист обзавелся молодой подругой. Однако, кто она и чем занимается, хранилось в секрете. Наконец артист не выдержал и решил похвастаться привлекательной пассией. Влюбленные вместе посетили кинопремьеру.

Во время мероприятия журналистам удалось поймать момент, когда девушка сняла маску. Оказалось, любимой женщиной звезды сериала "Бандитский Петербург" является танцовщица Татьяна Степанова. Общение с молодой красавицей пошло Домогарову на пользу – он заметно постройнел и выглядит моложе своих лет.

Корреспонденты шоу "Ты не поверишь!" уже успели пообщаться с близкими к паре источниками. Выяснилось, что сама Татьяна не скрывала, что стала возлюбленной именитого артиста. Даже родители ее учеников по школе танцев в курсе о романе тренера с Александром.

Недавно в Сети бурно обсуждали перемены во внешности Домогарова. По мнению поклонников, звезда российского кино выглядел свежо. Особенно фанаты отметили, что актер заметно похудел.

