"Нас всю жизнь путали": двойник Джигарханяна вышел на связь после его смерти

"Нас всю жизнь путали": двойник Джигарханяна вышел на связь после его смерти
Армен Джигарханян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Известный телеведущий вспомнил об отношениях с покойным артистом и курьезных случаях

Актер и ведущий известной программы "Следствие вели…" Леонид Каневский вышел на связь после смерти Армена Джигарханяна. Он раскрыл подробности отношений с народным артистом СССР и вспомнил курьезы.

81-летний Каневский рассказал, что всю жизнь публика путала его с Джигарханяном. Не раз пересекались и их творческие пути – их часто пробовали на одни и те же роли и часто сравнивали.

"…а мы дружили нежно, не обращая на это внимание", – написал Леонид, опубликовав в своем Инстаграм несколько кадров. На одном из них действительно спутаны подписи к фото Каневского и Джигарханяна.

"Сначала Жванецкий, потом Джигарханян...." "2020, остановись!" "А сейчас , вы ещё больше похожи на молодого Джигарханяна! И, если честно, пока не прочитала подпись, подумала, что на первом фото Вы",

- пишут пользователи на странице Каневского.

Армен Джигарханян умер 14 ноября. Ранее СМИ раскрыли сенсационные подробности и личной жизни артиста. Выяснилось, что Джигарханян незадолго до смерти расписался с бывшей женой Татьяной Власовой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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