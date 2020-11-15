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Актер и ведущий известной
программы "Следствие вели…" Леонид Каневский вышел на связь после смерти Армена
Джигарханяна. Он раскрыл подробности отношений с народным артистом СССР и
вспомнил курьезы.
81-летний Каневский рассказал, что всю жизнь публика путала его с Джигарханяном. Не раз пересекались и их творческие пути – их часто пробовали на одни и те же роли и часто сравнивали.
"…а мы дружили нежно, не обращая на это внимание", – написал Леонид, опубликовав в своем Инстаграм несколько кадров. На одном из них действительно спутаны подписи к фото Каневского и Джигарханяна.
"Сначала Жванецкий, потом Джигарханян...." "2020, остановись!" "А сейчас , вы ещё больше похожи на молодого Джигарханяна! И, если честно, пока не прочитала подпись, подумала, что на первом фото Вы",
- пишут пользователи на странице Каневского.
Армен Джигарханян умер 14 ноября. Ранее СМИ раскрыли сенсационные подробности и личной жизни артиста. Выяснилось, что Джигарханян незадолго до смерти расписался с бывшей женой Татьяной Власовой.
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