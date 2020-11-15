Теперь смерть артиста может остаться безнаказанной

Скандал вокруг трагической гибели Дмитрия Марьянова не прекращается. История с поиском виноватых в смерть актера начинает напоминать остросюжетный детектив. Сегодня выяснилось, что обвиняемая по этому делу внезапно связала себя узами брака с главным свидетелем. А значит он может не давать против нее показания.

Напомним, звезда фильма "День радио" скончался по пути в больницу из подмосковного реабилитационного центра "Феникс". Обвиняемой по делу проходит глава этого медучреждения Оксана Богданова. Ранее свидетели рассказывали, что бизнесвумен не разрешила вызвать скорую Дмитрию, когда его состояние резко ухудшилось. Кроме того, стало известно о серьезных нарушениях в центре. Выяснилось, что уколы пациентам ставили бывшие реабилитанты, при этом нередко использовались сильнодействующие препараты, на которые нужен рецепт врача.

Все эти обстоятельства привели Богданову на скамью подсудимых. Но предприимчивая женщина не растерялась. Она вступила в брак с бывшим пациентом клиники и ключевым свидетелем Константином Мосуновым. Без его показаний дело может развалиться – по закону, он имеет право не свидетельствовать против супруги. В довесок к этому женщина предъявила справку о беременности.

По мнению адвокатов стороны Дмитрия Марьянова, брак заключен фиктивно и нужен обвиняемой только для того, чтобы избежать справедливого наказания, передает "Комсомольская правда".

Кстати, недавно сын артиста Даниил ошарашил общественность заявлением о том, что отца незадолго до смерти сильно избили.

