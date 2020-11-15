Сын Джигарханяна может не появиться на похоронах

Степан вышел на связь и рассказал, как семья переживает уход артиста

Журналистам удалось поговорить с сыном Армена Джигарханяна после утраты.

Татьяна Власова, которая, по словам друга актера, успела вновь выйти за него замуж, тяжело переживает его смерть и "плачет от горя". Самого же Степана трагическое известие застало в Лас-Вегасе, когда он был за рулем. Сын артиста отметил, что в тот момент в США была еще пятница, 13-е.

Степан вспомнил, что ничто не предвещало беды. Он общался с отцом в его юбилей, просил дождаться его в бодром расположении духа.

Сейчас сын Армена Борисовича озабочен тем, чтобы успеть к похоронам отца, которые состоятся уже 17 ноября. Он посетовал, что это будет очень сложно на фоне пандемии коронавируса

"очень трудно успеть к похоронам. Но я сделаю все от меня зависящее",

– цитирует Степана "Собеседник".

Ранее друг Джигарханяна рассказал, что квартиру актера за 15 миллионов удалось отбить у Виталины Цымбалюк-Романовской, которая, по его словам, имела на нее виды. Наследниками Армена Борисовича станут супруга Татьяна и ее сын Степан.