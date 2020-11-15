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Прессе удалось связаться с Еленой Степаненко, которая, как сообщал ряд СМИ, заразилась коронавирусом.
Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна, который сам недавно переболел ковидом, прокомментировала слухи о пошатнувшемся здоровье.
Как выяснилось в беседе с журналистами, со Степаненко все в порядке, никакого коронавируса у звезды нет и чувствует она себя на миллион долларов.
"Все у меня прекрасно. Всем любви, счастья и радости, потому что Новый год придет, несмотря на COVID-19",
– заявила Елена "Стархиту".
Сейчас Степаненко занята съемками новогоднего шоу "Парад звезд", так что болеть некогда. В ответ на досужие сплетни звезда пожелала, чтобы люди поменьше врали.
Сообщения о якобы заражении Степаненко появились накануне. Отмечалось, что в силу возраста состояние Елены вызывает тревогу.
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