"Ночь принадлежит нам": Алферова показала себя в постели

"Ночь принадлежит нам": Алферова показала себя в постели
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка прикрыла обнаженное тело одеялом

Ксения Алферова решила побаловать свою публику. На личной странице в соцсети звезда фильма "Высший класс" разместила откровенную фотографию. Артистка опубликовала интимный кадр прямо из звездной постели. 

"Ничего любовного: ночь принадлежит нам, а не мы ей", - процитировала любимую поэтессу Марину Цветаеву Ксения.


Телеведущая расположилась на белоснежном постельном белье. Головой актриса опирается о подушку – ее кудрявые волосы разметались, а губ чуть коснулась загадочная улыбка. Алферова продемонстрировала многотысячной публике оголенные плечи и зону декольте. Грудь 46-летняя знаменитость прикрыла пышным одеялом.

Преданные фанаты Ксении были восхищены ее смелым поступком. В комментариях к фото они поделились своими впечатлениями, а также отметили, что Алферова очень талантлива.

"Красавица Ксения, очень люблю Вас!", "Прелесть неземная", "Вы очень светлый человечек, я надеюсь, что буду на Ваших творческих вечерах", "Вы очень добрая, отзывчивая, умница, красавица", – пишут поклонники.

Кстати, недавно "Утро.ру" рассказывало, что шоу "Ледниковый период" едва не разрушило брак и Егора Бероева с Ксенией Алферовой. У актера вспыхнули чувства к фигуристке Екатерине Гордеевой. Однако Алферова проявила мудрость и сумела вернуть супруга в лоно семьи.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Резко поседевший Трамп впервые публично допустил победу Байдена

Президент США не знает, кто войдет в состав новой администрации страны

В Берлине возмутились из-за атаки Германии на Россию

Отношения двух стран оказались хуже некуда на фоне инцидента с Навальным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1146 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей