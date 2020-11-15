Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Ксения Алферова решила побаловать свою публику. На личной странице
в соцсети звезда фильма "Высший класс" разместила откровенную фотографию.
Артистка опубликовала интимный кадр прямо из звездной постели.
"Ничего любовного: ночь принадлежит нам, а не мы ей", - процитировала любимую поэтессу Марину Цветаеву Ксения.
Телеведущая расположилась на белоснежном постельном белье. Головой актриса опирается о подушку – ее кудрявые волосы разметались, а губ чуть коснулась загадочная улыбка. Алферова продемонстрировала многотысячной публике оголенные плечи и зону декольте. Грудь 46-летняя знаменитость прикрыла пышным одеялом.
Преданные фанаты Ксении были восхищены ее смелым поступком. В комментариях к фото они поделились своими впечатлениями, а также отметили, что Алферова очень талантлива.
"Красавица Ксения, очень люблю Вас!", "Прелесть неземная", "Вы очень светлый человечек, я надеюсь, что буду на Ваших творческих вечерах", "Вы очень добрая, отзывчивая, умница, красавица", – пишут поклонники.
Кстати, недавно "Утро.ру" рассказывало, что шоу "Ледниковый период" едва не разрушило брак и Егора Бероева с Ксенией Алферовой. У актера вспыхнули чувства к фигуристке Екатерине Гордеевой. Однако Алферова проявила мудрость и сумела вернуть супруга в лоно семьи.
Президент США не знает, кто войдет в состав новой администрации страны
Отношения двух стран оказались хуже некуда на фоне инцидента с Навальным