Артистка прикрыла обнаженное тело одеялом

Ксения Алферова решила побаловать свою публику. На личной странице в соцсети звезда фильма "Высший класс" разместила откровенную фотографию. Артистка опубликовала интимный кадр прямо из звездной постели.



"Ничего любовного: ночь принадлежит нам, а не мы ей", - процитировала любимую поэтессу Марину Цветаеву Ксения.

Телеведущая расположилась на белоснежном постельном белье. Головой актриса опирается о подушку – ее кудрявые волосы разметались, а губ чуть коснулась загадочная улыбка. Алферова продемонстрировала многотысячной публике оголенные плечи и зону декольте. Грудь 46-летняя знаменитость прикрыла пышным одеялом.

Преданные фанаты Ксении были восхищены ее смелым поступком. В комментариях к фото они поделились своими впечатлениями, а также отметили, что Алферова очень талантлива.

"Красавица Ксения, очень люблю Вас!", "Прелесть неземная", "Вы очень светлый человечек, я надеюсь, что буду на Ваших творческих вечерах", "Вы очень добрая, отзывчивая, умница, красавица", – пишут поклонники.

Кстати, недавно "Утро.ру" рассказывало, что шоу "Ледниковый период" едва не разрушило брак и Егора Бероева с Ксенией Алферовой. У актера вспыхнули чувства к фигуристке Екатерине Гордеевой. Однако Алферова проявила мудрость и сумела вернуть супруга в лоно семьи.