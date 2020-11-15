Большой срок: Пугачева и Галкин принимают поздравления

Счастливую пару буквально засыпали комплиментами

Радостной новостью в своем Инстаграм поделился Максим Галкин.

Супруг Примадонны опубликовал трогательное фото. На кадре Максим позирует с улыбающейся Аллой, нежно обнимая ее за плечи и глядя на жену влюбленными глазами.

"19 лет вместе", – написал счастливый шоумен, сопроводив слова смайликом в виде сердечка.

Поклонники звездной пары живо отреагировали на приятное известие и поздравили с большим сроком семейной жизни. Напомним, Пугачева и Галкин поженились зимой 2011 года.



"Это срок !!!" "Поздравляю" "Настоящая любовь" "Чудесная пара",

– пишут пользователи.

Сама Примадонна пока не поздравила мужа в соцсетях с этой датой. Возможно, Алла Борисовна, втянутая недавно в скандал из-за якобы ее войны с Ольгой Бузовой, не хочет давать сплетникам возможность почесать языки и написать гадости.