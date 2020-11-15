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СМИ продолжают муссировать болезнь Анастасии Заворотнюк и ее личную
жизнь. Отказ родных звезды от комментариев по поводу ее лечения и состояния
лишь подогревает интерес у журналистов и публики. Вероятно, поэтому и множатся
сплетни.
Так, злые языки обсуждают возможные походы налево Петра Чернышева, который общается с молодыми прелестницами при "лежачей супруге". Ситуацию прокомментировала психолог Елена Перелыгина.
Эксперт считает, что в случае, если Анастасия узнает, выйдя в свет, что Чернышев ей изменял, неважно, правда это или нет, это станет серьезным ударом по ее психике. Не успевшая окрепнуть после борьбы с раком актриса может попросту не выдержать – сплетни ее добьют.
"Петру нужно будет первое время везде сопровождать супругу и никого лишнего к ней не подпускать во избежание просачивания ненужной и вредоносной информации. Возможно ли это при его плотном графике? Не уверена. Но семье придётся полностью поменять уклад жизни",
– заявила психолог в разговоре с "Собеседником".
При этом Перелыгина посоветовала Чернышеву больше заниматься любовью с женой. Это пойдет ей только на пользу, уверена она. Психолог прокомментировала известия о том, что Заворотнюк сильно изменилась за время тяжелой болезни и утратила былую красоту. Вернуть ее поможет интим с любимым супругом, подчеркнула собеседница издания.
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