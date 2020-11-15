Новость о свадьбе Джигарханяна оказалась ложной

Друг Армена Борисовича опроверг сообщения СМИ

Сегодня народ взбудоражила сенсация – журналисты со ссылкой на приятеля Джигарханяна писали, что артист женился на бывшей супруге перед смертью.

Друг актера Артур Согомонян заявил, что тот не расписывался с Татьяной Власовой. Однако учитывая, что они жили вместе и экс-жена заботилась о Джигарханяне, это уже не столь важно, отметил он.

"Де-юре они не муж и жена, потому что Марк Борисович немного преувеличил, но де-факто у них отношения были как у мужа и жены. Я свидетель",

– сказал он в беседе с РИА ФАН.

Согомонян добавил, что больному Джигарханяну было просто не до женитьбы.

Ранее на связь вышел пасынок Армена Борисовича. Степан рассказал, что его мама убита горем. Он отметил, что не уверен, удастся ли ему попасть на похороны отца, которые состоятся уже 17 ноября.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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