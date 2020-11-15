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Беда с известным шоуменом и соведущим Ивана Урганта не на шутку перепугала многочисленных поклонников Дмитрия Хрусталева. Артист отключился в такси, после чего его судьба оказалась в руках врачей. Сегодня комик вышел на связь и успокоил фанатов.
На личной странице в "Инстаграм" шоумен поведал, что сейчас чувствует себя хорошо. Хрусталев подтвердил, что к медикам его доставил оперативно среагировавший на приступ пассажира таксист. Врачи в свою очередь сделали все, чтобы сохранить здоровье артиста.
По словам Хрусталева, ему стало плохо из-за "лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления". Шоумен отметил, что в погоне за цветущим внешним видом звездам нередко приходится идти на настоящие жертвы. Для того чтобы радовать глаз зрителя, они сидят на жестких диетах и много времени проводят в спортзалах. Такой перенапряг может привести к тяжелым последствиям.
"Не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!" – рассуждает о результатах погони за идеальной внешностью Дмитрий.
Ранее "Утро.ру" делилось другими версиями, которые бродят в Сети по поводу проблем со здоровьем у Хрусталева.
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