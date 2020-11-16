Актера не стало на 60-м году жизни

Вчера, 15 ноября, не стало заслуженного артиста России Юрия Черкасова. Актеру было 59 лет.

Точная причина смерти неизвестна, отпевание состоится 16 ноября в Храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе, похоронят Черкасова на Митинском кладбище, говорится в заявлении, выпущенном на официальном сайте Театра имени Моссовета.

Юрий Черкасов окончил ГИТИС, в Театр имени Моссовета пришел еще в 1990 году, пишет "Свободная пресса". Он снялся во множестве картин, среди которых "Форс-мажор", "Очарование зла", "И все-таки я люблю..." и других.

В 2019 году получил звание заслуженного артиста РФ.

Ранее, 14 ноября, не стало Армена Джигарханяна. Актеру было 85 лет. Друг актера заявил, что причиной смерти стал возраст и болезни. Похороны пройдут 17 ноября, вероятнее всего, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.