Умер заслуженный артист России

Умер заслуженный артист России
Фото: pixabay.com
Актера не стало на 60-м году жизни

Вчера, 15 ноября, не стало заслуженного артиста России Юрия Черкасова. Актеру было 59 лет.

Точная причина смерти неизвестна, отпевание состоится 16 ноября в Храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе, похоронят Черкасова на Митинском кладбище, говорится в заявлении, выпущенном на официальном сайте Театра имени Моссовета. 

Юрий Черкасов окончил ГИТИС, в Театр имени Моссовета пришел еще в 1990 году, пишет "Свободная пресса". Он снялся во множестве картин, среди которых "Форс-мажор", "Очарование зла", "И все-таки я люблю..." и других.

В 2019 году получил звание заслуженного артиста РФ. 

Ранее, 14 ноября, не стало Армена Джигарханяна. Актеру было 85 лет. Друг актера заявил, что причиной смерти стал возраст и болезни. Похороны пройдут 17 ноября, вероятнее всего, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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