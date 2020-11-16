Близкие объяснили и отсутствие креста на могиле композитора

Владимира Шаинского не стало в декабре 2017 года. Недавно в Сети появились фотографии с Троекуровского кладбища, где похоронен композитора. Только вот на могиле музыканта до сих пор нет даже креста, не говоря уже о памятнике. Близкие артиста поспешили объяснить сложившуюся ситуацию.

Оказалось, что родственники и друзья Шаинского вовсе не забыли о композиторе: сейчас они занимаются организацией концерта, посвященного 95-летию Владимира Яковлевича. Это позволит им собрать деньги на достойный памятник, изготовление которого стоит несколько миллионов. Особые надежды в проведении концерта родственники возлагают на Аллу Пугачеву, ведь именно с песен Владимира Яковлевича начинался творческий путь певицы.

Близкие Шаинского предложили Примадонне поучаствовать в концерте, но окончательного ответа она пока не дала, пишет "Комсомольская правда".

"И вот это заявление по поводу креста. Мол, даже креста на могиле Шаинского нет. Владимир Яковлевич, между прочим, был евреем", – подчеркнул продюсер Андрей Удалов.

Ранее стало известно, что между сыном Шаинского и его вдовой разгорелась война за наследство: наследник композитора отсудил квартиру у мачехи, но она не намерена отдавать имущество просто так.