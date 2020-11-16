Самая красивая женщина снялась без белья

Самая красивая женщина снялась без белья
Белла Хадид. Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Известная модель поразила поклонников смелым образом

Белла Хадид, которая не так давно получила статус самой красивой женщины в мире, приняла участие в съемках. В этот раз топ-модель появилась в кадре лишь в высоких ботфортах и трусах телесного цвета. 

Свой образ она дополнила ярко-алым париком, который сочетается с обувью с высоких и массивных каблуках. На снимках Хадид сидит полубоком, прикрывая обнаженную грудь рукой. Образ модель дополнила золотой цепью. 

Такой откровенной фотосессией Белла хотела привлечь внимание к своей коллекции одежды, которую модель, по ее словам, разработала сама во время карантина. Футболки и лонгсливы с принтом в стиле тай-дай раскупили за 5 минут. 

В комментариях пользователи "Инстаграма" отметили, что топ-модель выглядит прекрасно в любом наряде, и поздравили ее с солд-аутом.

"Ты вообще реальна?", "Я так горжусь тобой", "Ты наша королева", "Божественна", "Это показывает, как сильно мы тебя любим",

– отметили поклонники. 

К слову, Белла Хадид любит баловать своих подписчиков откровенными фотографиями. Не так давно супермодель опубликовала снимки, которые были сделаны на морском побережье. 


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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ничего особенного в ней не нахожу
М
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получила статус самой красивой,от кого и кем этот статус присваивают?
западным журналом или опрашивают большинство мужчин (и женщин) на земле?
а наши журналисты как попки повторяют за кем то спорное утверждение
может писать кем это утверждается
как то так - по признания журнала № самая красивая тетенька такая то и тд
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