Известная модель поразила поклонников смелым образом

Белла Хадид, которая не так давно получила статус самой красивой женщины в мире, приняла участие в съемках. В этот раз топ-модель появилась в кадре лишь в высоких ботфортах и трусах телесного цвета.

Свой образ она дополнила ярко-алым париком, который сочетается с обувью с высоких и массивных каблуках. На снимках Хадид сидит полубоком, прикрывая обнаженную грудь рукой. Образ модель дополнила золотой цепью.

Такой откровенной фотосессией Белла хотела привлечь внимание к своей коллекции одежды, которую модель, по ее словам, разработала сама во время карантина. Футболки и лонгсливы с принтом в стиле тай-дай раскупили за 5 минут.

В комментариях пользователи "Инстаграма" отметили, что топ-модель выглядит прекрасно в любом наряде, и поздравили ее с солд-аутом.

"Ты вообще реальна?", "Я так горжусь тобой", "Ты наша королева", "Божественна", "Это показывает, как сильно мы тебя любим",

– отметили поклонники.

К слову, Белла Хадид любит баловать своих подписчиков откровенными фотографиями. Не так давно супермодель опубликовала снимки, которые были сделаны на морском побережье.



