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Белла Хадид, которая не так давно получила статус самой красивой женщины в мире, приняла участие в съемках. В этот раз топ-модель появилась в кадре лишь в высоких ботфортах и трусах телесного цвета.
Свой образ она дополнила ярко-алым париком, который сочетается с обувью с высоких и массивных каблуках. На снимках Хадид сидит полубоком, прикрывая обнаженную грудь рукой. Образ модель дополнила золотой цепью.
Такой откровенной фотосессией Белла хотела привлечь внимание к своей коллекции одежды, которую модель, по ее словам, разработала сама во время карантина. Футболки и лонгсливы с принтом в стиле тай-дай раскупили за 5 минут.
В комментариях пользователи "Инстаграма" отметили, что топ-модель выглядит прекрасно в любом наряде, и поздравили ее с солд-аутом.
"Ты вообще реальна?", "Я так горжусь тобой", "Ты наша королева", "Божественна", "Это показывает, как сильно мы тебя любим",
– отметили поклонники.
К слову, Белла Хадид любит баловать своих подписчиков откровенными фотографиями. Не так давно супермодель опубликовала снимки, которые были сделаны на морском побережье.
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