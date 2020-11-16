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Прохор Шаляпин старается быть откровенным со своей публикой. И даже семейные драмы артист не держит в секрете. Сегодня певец рассказал, что после смерти измывавшегося над ним и его матерью отца он ничего не почувствовал – на смертном одре жестокий родитель лишился сочувствия сына.
Отец артиста за свою жизнь успел отсидеть в тюрьме, а земной путь и вовсе закончил в психиатрической клинике. При этом, когда мужчину отправили за решетку, жизнь семьи стала гораздо спокойнее.
"Мне стыдно сейчас в этом признаться, но я выдохнул, то есть мне стало легче жить", – откровенничает артист на шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Шаляпин признается, что так и не простил домашнего тирана. Однако, когда тот доживал свой век в лечебнице, Прохор снабжал его деньгами и иногда навещал. Когда родитель покинул этот мир, Шаляпин организовал ему нормальные похороны, однако в сердце у него "ничего не екнуло".
Певец до сих пор помнит, как маленьким вместе с матерью убегал от разъяренного и вооруженного ножом отца босиком по снегу.
Кстати, недавно Шаляпина затравили из-за "барской"
фотографии. Артист снялся в зеленой шубе с собакой на руках на фоне помпезного
интерьера. Кадр вызвал неоднозначную реакцию у
интернет-пользователей.
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