В детстве певец подвергался жестким избиениям

Прохор Шаляпин старается быть откровенным со своей публикой. И даже семейные драмы артист не держит в секрете. Сегодня певец рассказал, что после смерти измывавшегося над ним и его матерью отца он ничего не почувствовал – на смертном одре жестокий родитель лишился сочувствия сына.

Отец артиста за свою жизнь успел отсидеть в тюрьме, а земной путь и вовсе закончил в психиатрической клинике. При этом, когда мужчину отправили за решетку, жизнь семьи стала гораздо спокойнее.

"Мне стыдно сейчас в этом признаться, но я выдохнул, то есть мне стало легче жить", – откровенничает артист на шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Шаляпин признается, что так и не простил домашнего тирана. Однако, когда тот доживал свой век в лечебнице, Прохор снабжал его деньгами и иногда навещал. Когда родитель покинул этот мир, Шаляпин организовал ему нормальные похороны, однако в сердце у него "ничего не екнуло".

Певец до сих пор помнит, как маленьким вместе с матерью убегал от разъяренного и вооруженного ножом отца босиком по снегу.

Кстати, недавно Шаляпина затравили из-за "барской" фотографии. Артист снялся в зеленой шубе с собакой на руках на фоне помпезного интерьера. Кадр вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.

