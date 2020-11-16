Артист пожаловался на трудное финансовое положение

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на заработки многих работников культуры. Отмена концертов, отсутствие гастролей и полупустые залы загнали звезд в трудное материальное положение. Так, народный артист Лев Лещенко признался, что из-за финансовых трудностей ему пришлось просить денег у друзей.

В беседе с журналистами Лев Валерьянович рассказал, что сейчас артисты совсем ничего не получают, поэтому у людей постепенно заканчиваются средства к существованию.

"У людей на хлеб нет. Я знаю пожилых артистов, они не в топе, и они бедствуют. Хорошо, у меня есть благотворительный фонд, я накопил какие-то деньги, мне друзья помогают", – посетовал Лев Лещенко.

Он также пожаловался на то, что при условии, что артисты сейчас не зарабатывают, от налогов их никто не освобождал. Артист рассказал, что оставшихся без работы звезд содержат их родственники, друзья, пишет "Говорит Москва".

Ранее на бедственное финансовое положение артистов пожаловался Олег Газманов. Артист признался, что ему очень тяжело содержать свой музыкальный коллектив, потому что из-за коронавируса он зарабатывает в разы меньше.