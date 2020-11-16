"На хлеб нет": Лещенко попросил денег у друзей

"На хлеб нет": Лещенко попросил денег у друзей
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист пожаловался на трудное финансовое положение

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на заработки многих работников культуры. Отмена концертов, отсутствие гастролей и полупустые залы загнали звезд в трудное материальное положение. Так, народный артист Лев Лещенко признался, что из-за финансовых трудностей ему пришлось просить денег у друзей. 

В беседе с журналистами Лев Валерьянович рассказал, что сейчас артисты совсем ничего не получают, поэтому у людей постепенно заканчиваются средства к существованию. 

"У людей на хлеб нет. Я знаю пожилых артистов, они не в топе, и они бедствуют. Хорошо, у меня есть благотворительный фонд, я накопил какие-то деньги, мне друзья помогают", – посетовал Лев Лещенко. 

Он также пожаловался на то, что при условии, что артисты сейчас не зарабатывают, от налогов их никто не освобождал. Артист рассказал, что оставшихся без работы звезд содержат их родственники, друзья, пишет "Говорит Москва".

Ранее на бедственное финансовое положение артистов пожаловался Олег Газманов. Артист признался, что ему очень тяжело содержать свой музыкальный коллектив, потому что из-за коронавируса он зарабатывает в разы меньше. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Берите пример с учителей, врачей, дворников, слесарей,плотников и т.д. - они научат как жить на те деньги, которых у вас в триста раз больше. Спуститесь на землю "звезды".
смех да и только.А гонорары за песни ?
Пенсионер
Ответить
Не что не поверю, что такие артисты, как Лещенко и Газманов, ничего не скопили за долгую творческую жизнь. Есть и недвижимость и машины, да наверное многое другое имущество. Жалко что-либо продать, чтобы на хлеб было. Стыдно и унизительно!!!
Гость
Ответить
Берите пример с учителей, врачей, дворников, слесарей,плотников и т.д. - они научат как жить на те деньги, которых у вас в триста раз больше. Спуститесь на землю "звезды".
Гость
Ответить
Хм..., у чела есть благотворительный фонд для себя?
1
новости партнеров

Отыграть назад: Лукашенко может сделать сына президентом – политолог

Искренность Батьки вызвала сомнения

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать на Анну Холодную

Народные традиции и суеверия – чем занимались наши предки, а чего старались избегать, чтобы не накликать беду

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей