Актриса прервала все контакты с родными наследниками

Звезда советского кино Наталья Фатеева уже много лет ведет затворнический образ жизни. Даже на 86 году у нее не появился интерес к собственным детям и внукам. О сложной ситуации в звездном семействе поведал сын артистки Владимир Басов.

По его словам, Фатеева считает, что одной жить гораздо удобнее, поэтому знаменитость оградилась не только от родственников, но и от близких друзей.

Вместе с тем, когда у звезды пошатнулось здоровье, ее дети кинулись на помощь маме. Они ухаживали за разбитой недугом актрисой, однако, как только той стало получше, она тут же выпроводила своих детей за порог. Дочь Натальи и сын Владимир тяжело переживают такое отношение матери.

По словам Басова, для того чтобы избавить себя от необходимости общаться с наследниками после того, как они помогли поправить здоровье, Фатеева даже намерено разыграла ссору.

"Ей стало лучше, и она решила, что мы – бремя. Дети ей надоели", – делится личными переживаниями на шоу "Звезды сошлись" мужчина.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что стало с отданным в детдом внуком Натальи Фатеевой. Когда-то актриса заставила дочь отказаться от ребенка

