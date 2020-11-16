Актриса до сих пор не может забыть совместную работу с фигуристом

Не так давно в СМИ начали активно обсуждать личную жизнь супруга Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева. Мол, спортсмен начал часто изменять любимой, которая тяжело больна. На фоне этих слухов неожиданно объявилась актриса Елена Подкаминская, которая выложила совместное видео с фигуристом.

Звезда "Кухни" выложила ролик еще со времен ее участия в "Ледниковом периоде". Актриса отметила, что сейчас она поверить не может, что могла выполнять все эти элементы на льду.

"Ну, все! Пойду пересматривать наши с Петей Чернышевым работы",

– призналась Подкаминская, отметив, что во время съемок ледового шоу ей надо было меньше сомневаться в себе, чтобы "меньше трепетать".

В комментариях пользователи "Инстаграма" признались, что им очень нравилась пара Чернышева и Подкаминской. "Спасибо, что напоминаете и показываете опять ваши с Петей произведения искусств!", "Это очень красиво! Вы были моей самой любимой парой на проекте!", "Глубоко! Шикарно! До слез", "Вы были моей любимой парой! Обожал все ваши номера!", "Красиво, сильно и очень эмоционально", – написали поклонники актрисы и фигуриста.

Напомним, что ранее психолог Елена Перелыгина прокомментировала трудности в семейных отношениях Заворотнюк и Чернышева. Специалист заявила, что для того, чтобы скрыть свои "интрижки" на стороне, спортсмену придется очень тщательно следить за окружением жены, чтобы не подпускать к ней никого лишнего, иначе новости об изменах могут добить "мою прекрасную няню".