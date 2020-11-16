"Альфа-самец": Солнцев раскрыл подробности интимной жизни Джигарханяна

"Альфа-самец": Солнцев раскрыл подробности интимной жизни Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист ухлестывал за молодыми актрисами

Смерть Армена Джигархаряна стала настоящей трагедией в сфере кинематографа и театральной среде. Однако среди артистов нашлись и те, кто припомнил прославленному актеру былые обиды. Так, шоумен Гоген Солнцев заявил, что Джигарханян остался должен ему денег, а еще поделился историями из личной жизни звезды.

Солнцев рассказал, что какое-то время работал на Джигарханяна – шоумен был помощником режиссера в театре Армена Борисовича. Таким образом, артист был свидетелем частной жизни мэтра. Как оказалось, Джигарханян постоянно ухлестывал за молоденькими актрисами и крутил бурные романы.

"Он был настоящим ловеласом и альфа-самцом. Девчонки давали ему энергию, возможность жить", – поделился в интервью изданию "Собеседник" шоумен.

Гоген также рассказал, почему рассорился со знаменитостью. Оказалось, Джигарханян нередко опаздывал на репетиции. Однажды юный Солнцев позволил себе сделать замечание мэтру за что и был уволен без выплаты зарплаты. 


Ранее "Утро.ру" рассказывало, как двойник Джигарханяна вышел на связь после его смерти. Известный телеведущий вспомнил об отношениях с покойным артистом и курьезных случаях.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Отыграть назад: Лукашенко может сделать сына президентом – политолог

Искренность Батьки вызвала сомнения

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать на Анну Холодную

Народные традиции и суеверия – чем занимались наши предки, а чего старались избегать, чтобы не накликать беду

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей