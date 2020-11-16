Артист ухлестывал за молодыми актрисами

Смерть Армена Джигархаряна стала настоящей трагедией в сфере кинематографа и театральной среде. Однако среди артистов нашлись и те, кто припомнил прославленному актеру былые обиды. Так, шоумен Гоген Солнцев заявил, что Джигарханян остался должен ему денег, а еще поделился историями из личной жизни звезды.

Солнцев рассказал, что какое-то время работал на Джигарханяна – шоумен был помощником режиссера в театре Армена Борисовича. Таким образом, артист был свидетелем частной жизни мэтра. Как оказалось, Джигарханян постоянно ухлестывал за молоденькими актрисами и крутил бурные романы.

"Он был настоящим ловеласом и альфа-самцом. Девчонки давали ему энергию, возможность жить", – поделился в интервью изданию "Собеседник" шоумен.

Гоген также рассказал, почему рассорился со знаменитостью. Оказалось, Джигарханян нередко опаздывал на репетиции. Однажды юный Солнцев позволил себе сделать замечание мэтру за что и был уволен без выплаты зарплаты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как двойник Джигарханяна вышел на связь после его смерти. Известный телеведущий вспомнил об отношениях с покойным артистом и курьезных случаях.

