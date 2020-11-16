Прикрылась лишь веточками: Барановская показала смелое видео из бани

Прикрылась лишь веточками: Барановская показала смелое видео из бани
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая снялась в одной из любимых локаций балерины Анастасии Волочковой

Как правило, Юлия Барановская делится со своими поклонниками фотографиями со съемок или торжественных мероприятий. Элегантные наряды телеведущей всегда собирают много восторженных комментариев. Однако в этот раз бывшая жена Андрея Аршавина решилась на смелое и откровенное видео, которое она сняла во время похода в баню. 

Ведущая передачи "Мужское/Женское" провела вечер в компании подруг: они поели уху, а после пошли купаться в бочке с горячей водой, которая стояла прямо под открытым небом. 

На видео, которые Барановская опубликовала в "Инстаграм-историях", кажется, что она совсем без одежды. Возможно, так оно и было, потому что на ролике Юлия прикрывается еловыми ветками, а на вопрос подруги, хорошо ли ей, телеведущая отвечает утвердительно. 

Скриншот instagram.com/stories/baranovskaya_tv

"Очень! Жалко, что невозможно аромат передать", – отметила счастливая Барановская. 

Ранее на съемках "Мужское/Женское" произошел конфликт: из-за грубости Гордона Барановская сбежала из студии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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все это гламурные девицы, как инкубаторские, все на одно лицо после пластики
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