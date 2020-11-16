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Уберечь Диану Гурцкую, несмотря на все старания ее окружения, не удалось. Заслуженная артистка заразилась COVID-19.
Она занимается благотворительностью и много ездит с волонтерской миссией. Не помогли защитить ее все принятые меры предосторожности, рассказал РИА "Новости" ее брат и продюсер.
По словам Роберта, зимой певица уже болела коронавирусом, но без симптомов, ведь летом у нее во время тестирования обнаружили антитела. Видимо, иммунитет не укрепился, поскольку инфекция проникла в организм вторично.
Ровно за месяц до этого, 16 октября, умер отец Дианы Гурцкой. Это произошло в Грузии, куда он поехал навестить родных, а после введения ограничений не смог вернуться в Россию. По той же причине артистка не смогла проститься с ним.
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