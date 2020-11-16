Со дня ухода близкого человека певицы прошел месяц

Уберечь Диану Гурцкую, несмотря на все старания ее окружения, не удалось. Заслуженная артистка заразилась COVID-19.

Она занимается благотворительностью и много ездит с волонтерской миссией. Не помогли защитить ее все принятые меры предосторожности, рассказал РИА "Новости" ее брат и продюсер.

По словам Роберта, зимой певица уже болела коронавирусом, но без симптомов, ведь летом у нее во время тестирования обнаружили антитела. Видимо, иммунитет не укрепился, поскольку инфекция проникла в организм вторично.

Ровно за месяц до этого, 16 октября, умер отец Дианы Гурцкой. Это произошло в Грузии, куда он поехал навестить родных, а после введения ограничений не смог вернуться в Россию. По той же причине артистка не смогла проститься с ним.