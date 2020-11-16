Наследник артиста доберется Москвы только в среду

Стало точно известно, что сын покойного Армена Джигарханяна Степан не сможет присутствовать похоронах отца.

Наследник артиста сможет вылететь из США только в понедельник, однако до столицы он доберется только в среду во второй половине дня. Из-за этого Степан пропустит не только прощание с Джигарханяном, но и сами похороны.

Всему виной локдаун из-за пандемии коронавируса: в выходные отсутствует прямое авиасообщение. Из-за этого наследнику актера придется сначала оформить два паспорта, которые будут готовы в понедельник. Вечером этого же дня он вылетит из Лас-Вегаса в Нью-Йорк, а после в Вену. И только из столицы Австрии Степан сможет вылететь в Москву.

Однако не исключено, что он прибудет еще позже, поскольку ежедневно отменяют большое число рейсов, пишет "РИА ФАН". Всего на перелет у мужчины уйдет около суток.

Ранее журналисты поговорили с наследниками Джигарханяна. Сын рассказал, что Татьяна Власова тяжело переживает смерть мужа: плачет и не может найти себе места.

К слову, наследниками Армена Борисовича станут супруга Татьяна и ее сын Степан. Им достанется квартира актера за 15 миллионов.