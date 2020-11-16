Плюнувшую на покойного Джигарханяна Цымбалюк крепко приложил Сафронов

Плюнувшую на покойного Джигарханяна Цымбалюк крепко приложил Сафронов
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Виталине припомнили отказ хоронить бывшего мужа

Завтра, 17 ноября, состоится прощание с Арменом Джигарханяном, которого не стало 14 ноября. Экс-супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась присутствовать на прощальной церемонии, потому что хочет запомнить артиста "живым". Только вот такое решение пианистки оценили далеко не все друзья покойного актера. Свое возмущение высказал Никас Сафронов. 

В беседе с журналистами, художник признался, что не совсем понимает поведение Виталины, которая сейчас активно дает интервью и обвиняет в смерти бывшего возлюбленного его окружение. По мнению Сафронова,  Цымбалюк-Романовская должна наплевать на мнение других и попрощаться с человеком, которого она любила, пишет "Собеседник". 

"Ее нежелание идти на прощание пусть даже с бывшим мужем не делает ей чести. Если она вышла замуж за Джигарханяна, как она всегда говорила, по любви, то будет неправильно не проводить его в последний путь", – уверен Сафронов. 

Друг Джигарханяна предложил Виталине еще раз хорошенько подумать, понять, что никто не будет выяснять с ней отношения на прощальной церемонии, и принять верное решение. Только в этом случае совесть экс-супруги Армена Борисовича будет чиста. 

Ранее стало известно, что сын Армена Джигарханяна Степан пропустит похороны отца.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Влад
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Надо поправить, что Степан провожает в последний путь не отца, а отчима. Точность - вежливость королей. Влад.
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